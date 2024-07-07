Tahran’dan Arap Birliği'nin İran iddiasına tepki

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Arap Birliği'nin İran'a yönelik asılsız iddialarının ardından Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi.

Bu mektupta İran İslam Cumhuriyeti, Arap Birliği'nin bildirisinin 11. paragrafında yer alan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik haksız ve temelsiz suçlamaları şiddetle kınamış ve kesin olarak reddetmiş ve bu eylemi ülkenin içişlerine açık ve haksız bir müdahale olarak değerlendirmiştir.

Mektupta, "Bu eylem sadece iyi komşuluk ruhuna aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın temel ilkelerinin, özellikle de egemen eşitlik ve ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerinin açık bir ihlalidir. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi'ndeki İran adaları Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb üzerinde tartışılmaz egemenliğini yineliyor" ifadesine yer verildi.

İrevani İran'ın söz konusu bildirinin 11. ve 16. paragraflarında Fars Körfezi için sahte isim kullanılmasını şiddetle kınayarak bunun kabul edilemez olduğunu belirttiğini ifade etti.