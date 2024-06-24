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24 Haz 2024 18:25

Bakıri, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Bakıri, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Asya İşbirliği Diyalog Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran'da düzenlenen 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Forum, 'Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya' sloganıyla başladı. Forumda, Asya'nın geleceği, ekonomik işbirliği ve Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi konular ele alındı.

35 ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı forumda 10 ülke Dışişleri Bakanı, 10 ülke de Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edildi.Asya'nın en geniş katılımlı diyalog ve danışma forumu kabul edilen AİD, 2002'de Asya ülkeleri arasında iş birliği sağlamak amacıyla kuruldu. İran, Rusya, Çin, Japonya gibi 35 ülkenin yer aldığı platforma Türkiye, 2013'te katıldı.

News ID 1917955

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