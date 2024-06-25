Bakıri Asya İşbirliği Forumu'nu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri dün sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran'da düzenenen 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu’nu değerlendirdi.

Bakıri’nin paylaşımında, “İran’ın başkanlık ettiği 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu başarıyla düzenlendi” denildi.

Bakıri paylaşımında, “Bu toplantı, üye devletlerin temsilcilerine ve Asya hükümetlerarası kuruluşlarının genel sekreterlerine, toplantının gündeminde yer alan konular ve forum faaliyetlerinin perspektifi hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı sağladı” ifadesini kullandı.

Bakıri bu toplantının böyle bir durumda yapılmasının, İran'ın Asya'da çok taraflılığı, işbirliğini ve yakınlaşmayı güçlendirmek için tüm fırsatları kullanma kararlılığını göterdiğini belirtti.