Gazze meselesinde İslam dünyasının üzerine düşen görevler var

İran'ın başkenti Tahran'da 35 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD), "Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya" sloganıyla düzenlendi.

Toplantıya katılan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Asya'nın küresel güçler arasındaki kutuplaşmanın yansıdığı bir yere doğru gittiği yönünde kaygılar olduğuna dikkati çeken Duran, "Böyle bir dönemde ekonomik kolektiviteyi ve bağlantısallığı öne alan bir toplantının yapılmasını önemli görüyorum. İran'da bu toplantıyı düzenlenemesinden ve verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da toplantının gündemlerinden olduğunu aktaran Duran, "Tabii ki İsrail'in Gazze'de uygulamış olduğu katliamlara, soykırıma verilen tepkiyi yine bu platformda görebilirsiniz. Bütün bunların hepsinin ışığında Asya'nın geleceği için değerli bir toplantı olduğu görüşündeyim." ifadesini kullandı.

Duran, Mehr Haber Ajansı muhabirinin "İslam dünyasının Gazze meselesinde hangi adımlar atması gerekiyor?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Tabii Gazze meselesinde bütün dünyanın üzerine düşen görevler var. Başta ABD olmak üzere tüm dünyanın üzerine düşen görevler var. İslam dünyasının üzerine düşen görevler de var. İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu olarak önemli bir inisiyatif oluşturdu. Aralarında Türkiye’nin de olduğu İslam ülkelerinin böyle bir çabası oldu. Bu çerçevede yapılan çok önemli gayretler söz konusu. Arasında Türkiye’nin de olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin yardımları ve girişimleri var. Bunların sadece İslam dünyası değil tüm insanlık için bir görev olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çocukların ve kadınların yaşadığı bir katliam söz konusu ve orada insanların çaresiz kalmaması gerekiyor. Gazze meselesine böyle bakmak lazım Gazze meselesi insanlık meselesi. Tabii ki İslam dünyası önemli tepkiler vermiştir daha da vermeye devam edecektir."