İran: Asya İşbirliği Forumu'nun rolünün artmasını istiyoruz

Tahran'da 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu, 'Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya' sloganıyla gerçekleşti. Forumda, Asya'nın geleceği, ekonomik işbirliği ve Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, forumun ardından düzenlediği baısn toplantısında, ''İran olarak, Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nun rolünün artmasını memnuniyetle karşılıyoruz.'' dedi.

Bakıri, forumun gündeminde Gazze yer aldığına dikkati çekerek, Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nun zor durumda olan Gazze ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin merhum Cumhurbaşkanı Reisi'nin temel önceliklerinden biri olduğunu anlatan Bakıri, bu doğrultuda Bahreyn ile görüşmeler yapıldığını ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden canlandırmak için anlaştıklarını kaydetti.

Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) ülkelerinin bir araya gelip bu kurumun hâlâ hayatta olduğunu göstermesi önemli bir başarıydı.'' diyen Bakıri, bu forumda çeşitli konular ele alındığını dile getirdi.

Ali Bakıri, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ile BRICS ülkeler grubuna katılımının yeni ve çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak isteyen Küresel Güney'nde rolünün artmasına katkı sağladığını söyledi.