Ayetullah Hamanei: Gadir Bayramı tüm Müslümanlara ait

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Gadir Bayramı münasebetiyle bu sabah halkın çeşitli kesimlerinden binlerce kişi ile bir araya geldi.

Burada İran halkına hitap eden Ayetullah Hamanei, ''Hizmet şehitlerinin (19 Mayıs’ta şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler) Kırkı merasimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi coşkusu Gadir Bayramı ile denk gelmiştir.'' dedi.

Gadir-i Hum olayının önemine değinen Ayetullah Hamanei, ''Hicri Kameri 10. yılın Zilhicce ayının 18. günü, kâfirler hayal kırıklığına uğradı.'' ifadesini kullandı.

Ülke çaında düzenlenen Gadir şenliği etkinliklerini olumlu karşılayan Devrim Lideri, ''Gadir Bayramını popüler hale getiren ve sokak ile caddelerde coşkuyla kutlayan İran halkına içtenlikle teşekkür ediyorum.'' dedi.

Ayetullah Hamanei, Gadir olayının Şii ve Sünni kaynaklarında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

''Nehcü'l Belağa kitabı (Hazreti İmam Ali'nin konuşmaları mektupları ve hikmetli sözleri) tüm Müslümanlar içindir. Gadir konusu Şii-Sünni tartışmalarında kullanılmamalıdır. Gençlere Nehcü'l Belağa kitabını okumalarını tavsiye ediyorum.''

Ayetullah Hamanei'den ''Cumhurbaşkanlığı Seçimi''ne geniş katılım çağrısı

Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin Ayetullah Hamanei, 28 Haziran’da düzenlenecek seçimlere geniş katılım gösterme çağrısında bulunarak, ''Öncelikle seçimlere geniş katılım sağlanmalı, ikinci önemli konu da doğru adayı seçmektir.'' diye konuştu.

''Yüksek katılım oranı sadece büyük kentler için değildir. İran İslam Cumhuriyeti'nin onuru için köy ve şehirlerde de vatandaşların sandığa gitmesi gerekir.’’ ifadesini kullanan Ayetullah Hamanei, seçimlerin her zaman bir sınav olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, merhum Reisi hükümetinin ülkenin kapasitelerini iyi olarak değerlendirdiğini kaydetti.