Erdoğan: Muhalefetle ittifak olmaz

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, siyasetteki normalleşme gündemine dair mesajlar verdi, CHP'ye eleştirilerini sürdürdü.

- Bizim siyasette yumuşama normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumruklu açacak olan muhalefettir, hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini düzeltecek olan muhalefettir. Yumuşaması, normalleşmesi gereken muhalefettir.

- İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz.

- İade-i ziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz.

- Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz. Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir.

- Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyiz. Birilerinin ortaklık arayışı AK Parti'nin 22 yıllık hizmet mirasından pay kapmaksa kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

- MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı ittifakın birliğine yapılmıştır.

- Bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. İtibar suikastlarıyla bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

- Gerek Sayın Bahçeli gerek şahsın yapılan saldırıları ve karanlık odaları net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir bütündür.