Erdoğan: Lübnan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan farklı güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Gazze'de devam eden savaşa değinen Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini sürdüreceğini vurguladı.

"Kimse bizden küresel siyonist şebekenin baskılarına boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin" ifadesini kullanan Erdoğan, son olarak Ermenistan'ın Filistin'i devlet olarak resmen tanıdığını hatırlatarak, bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında İsrail-Lübnan gerginliğine de değinen Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır" diye konuştu.

'Türkiye ,kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır'

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planı" olduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda uyarıda bulundu:

"Bu, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."