Bakıri, Umman Sultanı özel temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'a gelen Umman Sultanı özel temsilcisi ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası arenadaki bazı ortak konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede İran hükümetinin, komşuluk politikası ve Umman başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan’ın yolunu ve yaklaşımını sürdürme konusundaki ciddi kararlılığını vurguladı.

Umman Sultanı özel temsilcisi ise Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın şehadetinden dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapmasından dolayı İran’a teşekkür etti.

Umman Sultanı özel temsilcisi ayrıca, “İran hükümeti ve halkı, mevcut kritik durumu aşarak kalkınmasını ve refahını sürdürecek ve komşu ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirecektir” dedi.