Oy sayım işlemi sona erdi

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi dün saat 24.00 itibarıyla ülke genelinde sona erdi.

Yapılan seçimlerin ardında oy sayım işlemi başladı. İşte devam edem sayın işlemi ile ilgili son dakika haberler:

İran'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı.

Oy sayım işlemi ile ilgili 8. açıklama

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy sayım işlemi ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Şu ana kadar 19 milyon 69 bin 717 oy sayıldı

Mesut Pezeşkiyan 8 milyon 302 bin 577 oy aldı

Said Celili 7 milyon 189 bin 756 oy aldı

Muhammed Bakır Galibaf 2 milyon 676 bin 512 oy aldı

Mustafa Purmuhammedi 158 bin 314 oy aldı

Oy sayım işlemi devam ediyor.

Oy sayım işlemi ile ilgili 7. açıklama; Pezeşkiyan önde

Ülke genelinde o sayım işlemi devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre 14 milyon 0 bn 462 oy sayıldı.

İşte sonuçlar:

Mesut Pezeşkiyan: 5 miln 955 bin 71 oy

Said Celili: 5 milyon 560 bin 321 oy

Mammed Bakır Galibaf: 1 milyon 89 bin 385 oy

Mustafa Purmuhammedi: 111 bin 57 oy

Pezekiyan ile Celili önde

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami oy syım işlemi işe ilgili yaptıı açıklama şu şekilde:

Şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Alınan oy sayıları şöyle:

Mesud Pezeşkiyan: 5 miyon 354 oy aldı

Said Celili: 4 milyon 875 bin 269 oy aldı

Muhammed Bakır Galibaf 1 millyon 620 bin 628 oy aldı

Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oy aldı.

Seçimler ikinci tura kalabilir.