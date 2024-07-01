İran gazetelerinde bugün: İki farklı düşünce karşı karşıya

İran'da önümüzdeki Cuma günü (5 Temmuz) ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.

İkinci tura kalan Said Celili ile Mesut Pezeşkiyan bugün canlı yayında kozlarını paylaşacak.

Peki Cuma gününe yaklaştıkça heyecanın arttığı seçimlerin İran gazetelerine nasıl yansıdı?

Armane Emruz: İki farklı düşünce karşı karşıya

Armane Emruz gazetesi bu akşam iki aday arasında yapılacak olan münazara ile ilgili “İki farklı düşünce karşı karşıya”başlığını kullanmış.

Gazeteci İrfan Büyüknejad’ın kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

Said Celili ve Mesut Pezeşkiyan, ülkenin iki önemli siyasi aktörlerindendir. Her iki kişinin farklı siyasi kanattan gelmiş olması sebebiyle iç ve dış politikada farklı düşünceye sahipler. Bu gece iki aday arasında hassas bir düello yapılacak.

Bu iki aday her biri İran toplumunun bir kısmının düşüncesini temsil ediyor. Bu nedenle ülkenin geleceği konusunda farklı görüşlere sahipler. Örneğin muhafazakar aday Said Celili FATF'ye (Finansal Eylem Görev Gücü) karşıdır. Ama Pezeşkiyan FATF’in kabul edilmemesinin baskıların ve uluslararası yaptırımların artmasına yol açabileceğini vurguluyor.

Keyhan: Pezeşkiyan’ın seçim kampanyasının tek programı halkı rakipten korkutmak

"Pezeşkiyan’ın seçim kampanyasının tek programı halkı rakipten korkutmak" başlığını kullanan Keyhan gazetesinin manşete taşıdığı makalede şu ifadelere yer vermiş:

Rakipten korkutmak taktiği dünya çapında en yaygın seçim taktiklerinden biridir. Her ne kadar Mesut Pezeşkiyan’ın ülkenin yönetimine ilişkin kendi planı olmasa da seçim kampanyası bir zamanlar Hasan Ruhani’nin kabinesinde yer alan kişiler tarafından yürütülmektedir. Bu kişiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci döneminde rakibini vurmaya çalışıyorlar.

Öğrneğin Said Celili ve hatta şehit Reisi'yi yaptırımların sebebi olarak gösterilmesidir. Zarif, kendisini JCPOA şaheseri ile diplomasinin tek bilim adamı olarak gördüğü dönemde, Almanya'daki hiçbir şirketin uçağına yakıt sağlamak istemediğini belki de unutmuştu.

Şark: Ekonominin tabibi

"Ekonominin tabibi" başlığını kullanan Şark gazetesi Mesut Pezeşkiyan'ı destekleyen eski ekonomi bakanı Ali Tayyyıbniya ile ilgili bir makale yayınladı.

Gazeteci Davud Haşmeti kaleme aldığı makalede "Son on yılın en iyi ekonomik dönemi, Hasan Ruhani’nin ilk cumhurbaşkanlığı dönemindeki Ekonomi Bakanlığı'nda ekonomi komutanı olan Ali Tayyibniya’nin yer almasıydı. Hasan Ruhani'nin ikinc hükümetinde kabinesinde yer almayan ve bugüne kadar sessiz kalan Ali Tayyibniya, Muhammed Cevad Zarif ile birlikte cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan’ın yanında yer almayı tercih etti. Tayyibniya'nın Ruhani dönemindeki ekonomi politikaları, söz verdiği gibi ilk yıl enflasyonu yüzde 15'e çıkarmayı, sonraki yıllarda ise ilk kez tek haneye indirmeyi başardı" görüşün savundu.

Cavan: Kabinen nerede?

Cavan gazetesi yayınladığı bir makalede cumhurbaşkanı adayı olan Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili’ye seçimlerden önce kabinelerinde yer almayı hedeflediği kişileri tanıtmaya ve hakın bu adaylara bakarak değil kabilelerine göre oy vermesini önerdi.