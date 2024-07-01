Şimşek'ten "FATF" açıklaması

TRT Haber'e göre, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

(Vergi paketi hazırlığı) Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil.

Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar lira oldu.

Türkiye'nin cari açığı geçen sene 57 milyar dolardı, muhtemelen bu sene 26 milyar dolara düşmüş olacak.

Yurt içi bankalarla olan swapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik.

"Şu an itibariyle rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık"

Türkiye'nin net rezervi, rezerv pozisyonu seviyesi muazzam bir şekilde iyileşti.

Esas hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak.

Geçen sene zirvede neredeyse 144 milyar dolar seviyesine çıkmıştı. Şu anda 63 milyar doların altına indi. Düşüş hızlanacak. 44 haftadır KKM'de kesintisiz düşüş var.

Bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Son 20 yıla bakın yıllık ortalama yaklaşık 690 bin vatandaşımıza biz iş bulmuşuz. İstihdam olmadan kalıcı refah artışı olmaz. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz. İstihdamın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alacağız.