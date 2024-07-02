İran'dan Siyonist rejimin suçlarına karşı sessizliğe eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlar karşısındaki sessizliği eleştirdi.

Kenani paylaşımında, Filistin ve Gazze Şeridi'nin sakinlerine yaşatılan acılar ve ıstırapların tarif edilemez olduğunu belirtti.

Bu korkunç suçların devamında ABD'nin ve cani Siyonist rejimin diğer destekçilerinin de en az söz konusu rejim kadar sorumlu olduğunu belirten Kenani, "Ancak tüm bu suçlar karşısında sessiz ve kayıtsız kalmak da insanlık ve ahlaktan uzak ve insan vicdanı mahkemesinde ve ilahi mahkemede reddilir ve mahkumdur" ifadesini kullandı.