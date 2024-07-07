Nikaragua’dan İran’a tebrik mesajı

Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ve yardımcısı Rosario Murillo, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei ve İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a yönelik bir mesajda İran'da seçimlerin başarılı bir şekilde yapılmasını tebrik ettiler.

Gönderilen tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran'ın muhteşem ve büyük halkı tarafından cumhurbaşkanı olarak seçilmenizizi içten tebrik ediyoruz.

Adalet yollarını ve milletimizin değerlerini yok etmeye yönelik her türlü müdahale ve girişime karşı hep birlikte olduk ve olacağız.”

Nikaragua Devlet Başkanı ve yardımcısı ayrıca mesajlarının devamında iki ülke arasındaki birliğe atıfta bulunarak, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamanei ve İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a, Nikaragua hükümeti ve halkının İran’ın ideallerine ve haklarına kesin destek vereceğini ilan ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.

Leyla Ferahani