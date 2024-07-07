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7 Tem 2024 08:34

Küba Devlet Başkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik

Küba Devlet Başkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda İran'da 14.cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Miguel Diaz-Canel paylaşımında, "Onun (Pezeşkiyan) cumhurbaşkanlığı döneminde İran halkının barış ve refah içinde bir ulus inşa etmeye devam edeceğinden eminiz. İki ülke arasındaki ilişkileri, dostluğu ve iş birliğini güçlendirme irademizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Mesut Pezeikiyan 5 Temmuz Cuma günü gerçekleşen seçimlerde oyların çoğunluğunu kazanarak İran'ın 9'uncu cumhurbaşkanı seçildi.

News ID 1918348

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