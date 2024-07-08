Doğu Perinçek'ten İran'a tebrik mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, İran'da yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Mesut Pezeşkiyan'a kutlama mesajı gönderdi.

Perinçek'in Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a göndermiş olduğu kutlama mesajının tam metni su şekilde:

''Sayın Mesut Pezeşkiyan,

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanı,

İran İslam Cumhuriyeti’nin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısıyla zatıâlinizi ve kardeş İran halkını candan duygularla kutluyoruz.

Sizin yönetiminizde İran Devleti ve halkının ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı kararlı mücadelesine devam edeceğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Filistin’deki soykırımın sona erdirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan, toprakları bütünleşmiş bağımsız Filistin Devleti’ni kurulması; Suriye ve Irak başta olmak üzere ABD-İsrail destekli bölücü ve tekfirci terörün temizlenmesi ve Batı Asya’da ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin saldırganlığın bertaraf edilmesi Türkiye, İran, Suriye, Rusya ve Çin’den başlayarak Asya’dan yükselen yeni uygarlığın ortak silahlı kararlılığı ve dayanışmasıyla sağlanabilir.

Firdevsî’nin çağdaşı olan Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-it Türk’ünde “Farssız Türk olmaz, başsız börk olmaz.” atasözüne yer verilerek bir hakikat dile getirilmektedir.

Nitekim Şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bizlere miras olarak ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı Türkiye, İran, Azerbaycan devlet ve milletleri olarak omuz omuza mücadeleyi emanet etmiştir.

Ülkelerimizin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, milletlerimizi refaha kavuşturmak ve küresel barışı sağlamak için Türkiye ve İran insanlığın öncü ülkeleri arasındadır.

Önümüzdeki dönemde, binlerce yıllık kökleri olan İran-Türk kardeşliği için ufkumuz daha açıktır, umutlarımız daha güçlüdür.

Vatan Partisi olarak İran İslam Cumhuriyeti ile çok sağlam bir temele dayanan dayanışmamızı ve ortak mücadelemizi Zatıâlinizin dirayetiyle muzaffer bir geleceğe taşıyacağımız bilinciyle ve göreviyle engin başarılar diler, selam ve saygılarımızı sunarız.



