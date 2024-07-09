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9 Tem 2024 18:22

Hizbullah liderinin eski koruması şehit oldu

Hizbullah liderinin eski koruması şehit oldu

Siyonist İsrail'in Suriye'de düzenlediği terör saldırısında Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın eski koruması Yasser Nemr Qranbish şehit oldu.

Siyonist İsrail'in Suriye'de düzenlediği terör saldırısında bir Hizbullah mensubu şehit oldu.

Lübnan Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, Yasser Nemr Qranbish'ın "Kudüs Yolunda" şehit olduğu belirtildi.

Hizbullah liderinin eski koruması şehit oldu

Suriye yönetimine yakın Şam FM'in haberine göre, öğle saatlerinde başkentin batısında Şam-Beyrut yolunda bir araç seyir halindeyken Siyonist İsrail'e ait insansız hava araçlarınca hedef alındı.

Şehit Yasser Nemr Qranbish'in Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın eski koruması olduğu aktarıldı.

News ID 1918419

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