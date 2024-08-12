Sırbistan, sıradaki yolcu olabilir: 'BRICS bize tüm imkanları sağlıyor'

“BRICS ile ilgili olarak, önümüzdeki günlerde resmi bir davet bekliyoruz. Forumun çalışmalarına katılmak istiyorum,” diyen Vulin, BRICS’in Sırbistan için Avrupa Birliği’ne (AB) alternatif bir fırsat sunduğunu belirtti. Vulin, BRICS’in Sırbistan’dan herhangi bir talepte bulunmadığını, ancak AB’nin birçok talebi olduğunu ve ne sunduğundan artık emin olmadığını ifade etti.

Vulin, şunları söyledi:

“Bu organizasyon Sırbistan’dan hiçbir şey talep etmiyor, fakat bizim istediğimizden fazlasını sunabiliyor. AB ise bizden her şeyi talep ediyor, ancak artık bize ne sunduğundan emin değilim. BRICS bizim için bir fırsat ve gerçek bir alternatiftir. Sırbistan’ın BRICS’in tüm imkanlarını dikkatlice değerlendirmesi ve bu organizasyonun üye ülkeleriyle en yakın işbirliğini kurmasından yanayım,” dedi.

Rusya’nın 2024 BRICS Dönem Başkanlığı planı, federal ve bölgesel yürütme organları, kamu kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri tarafından organize edilen 11 bölgede 250’den fazla etkinliği kapsıyor.

Ana etkinlik, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan’da düzenlenecek olan 14. BRICS Zirvesi olacak.

Kaynak: Sputnik