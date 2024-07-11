Pezeşkiyan ile Neçirvan Barzani telefonda görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

Neçirvan Barzani ayrıca, IKBY ve halkının İran İslam Cumhuriyeti ile arasında uzun süredir devam eden dostane ilişkilerini iki ülkenin kalkınmasına vesile olacak tüm alanlardaki ortak işbirliği, iyi komşuluk ilişkileri saygı ve çıkarlar temelinde geliştirmeye hazır olduğunun arzusunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Neçirvan Barzani'nin tebrik telefonundan dolayı şükranlarını dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini geliştirme arzusunu ifade etti.

Pezeşkiyan, İran halklarının IKBY ile dostane ilişkilerine de dikkat çekti.