  1. Siyaset
9 Tem 2024 21:22

Pezeşkiyan Suriye Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Pezeşkiyan Suriye Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad telefonda görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bu ilişkileri çeşitli düzeylerde güçlendirme umutlarını görüştü.

Görüşmede Beşar Esad, Suriye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, İran'ın Suriye’ye ve direnişe verdiği desteği vurgulayarak, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki anlaşmaların iki halkın yararına uygulanması gerektiğini belirtti.

News ID 1918424

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler