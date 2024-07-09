Pezeşkiyan Suriye Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bu ilişkileri çeşitli düzeylerde güçlendirme umutlarını görüştü.

Görüşmede Beşar Esad, Suriye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, İran'ın Suriye’ye ve direnişe verdiği desteği vurgulayarak, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki anlaşmaların iki halkın yararına uygulanması gerektiğini belirtti.