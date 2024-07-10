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10 Tem 2024 11:15

Pezeşkiyan ile Maduro telefonda görütşü

Pezeşkiyan ile Maduro telefonda görütşü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde seçimleri kazanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Nicolas Maduro’nun bu telefon görüşmesinde İran’da seçimleri kazanan Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik ettiğini bildirdi.

Yvan Gil, iki ülkenin liderlerinin “uzun vadeli stratejik ilişkileri geliştirmek”ten yana olduklarını dile getirdiklerini ve işbirliğini sürdürmek için yakında bir toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

News ID 1918434

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