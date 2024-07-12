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12 Tem 2024 12:25

Iğdır Valisi Turan İmam Hüseyin (a.s) matem törenine katıldı

Iğdır Valisi Turan İmam Hüseyin (a.s) matem törenine katıldı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Hz. İmam Hüseyin ve beraberindeki yoldaşlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma ve yas programlarına katıldı.

Muharrem ayının birinci günü ile başlayan yas meclisleri, akşam namazının ardından camilerde hocaların günün anlam ve önemine ilişkin hutbelerini dinlemeleri ile başlamakta ve sonrasında cami önlerinde toplanan vatandaşlar, okunan mersiyeler eşliğinde sine vurarak matem tutmaktadırlar. Her yıl aynı tarihte yapılan matem töreni, Aşura günü son bulmaktadır.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindeki devlet protokolü, taziye meclislerini ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte Hz. İmam Hüseyin’in yas meclisine iştirak ettiler.

Kaynak: Yeşil Iğdır

News ID 1918474

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