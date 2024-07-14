Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi yaşandı

TRT Haber'e göre, Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü.

Silah sesleri devam ederken korumalar kürsüye atlayarak Trump'ın etrafını sardı.

Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Trump'tan ilk açıklama: Kurşun sağ kulağıma isabet etti

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşım yaptı.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.