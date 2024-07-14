  1. Dünya
  2. Amerika
14 Tem 2024 09:01

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi yaşandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi yaşandı

Donald Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı sırada silahlı saldırı yaşandı. Eski ABD Başkanı'nın korumalar ile birlikte dışarı çıkarıldığı görülürken, kulağının kanlar içinde olduğu görüldü.

TRT Haber'e göre, Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü.

Silah sesleri devam ederken korumalar kürsüye atlayarak Trump'ın etrafını sardı. 

Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Trump'tan ilk açıklama: Kurşun sağ kulağıma isabet etti

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında  gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşım yaptı.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

News ID 1918516

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler