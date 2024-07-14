Erbain ziyaretçileri bu yıl deniz yollarını da kullanabilecek

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhabir'in katılımıyla düzenlenen Erbain Merkezi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuştu.

Bezrpaş, yaptığı açıklamada bu yıl Erbain ziyaretçilerinin deniz yoluyla da Irak limanlarına taşınabileceğini ifade etti.

İran ve Iraklı yetkililer arasında daha önce yapılan görüşmelerde Erbain ziyaretçilerinin kara ve hava yollarının yanı sıra deniz yollarını da kullanabilmeleri konusunda mutabakata varılmıştı.