  1. Kültür
14 Tem 2024 13:36

Erbain ziyaretçileri bu yıl deniz yollarını da kullanabilecek

Erbain ziyaretçileri bu yıl deniz yollarını da kullanabilecek

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş, bu yıl Erbain ziyaretçilerinin deniz yollarından da Irak'a gidebileceğini vurguladı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhabir'in katılımıyla düzenlenen Erbain Merkezi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına konuştu.

Bezrpaş, yaptığı açıklamada bu yıl Erbain ziyaretçilerinin deniz yoluyla da Irak limanlarına taşınabileceğini ifade etti.

İran ve Iraklı yetkililer arasında daha önce yapılan görüşmelerde Erbain ziyaretçilerinin kara ve hava yollarının yanı sıra deniz yollarını da kullanabilmeleri konusunda mutabakata varılmıştı.

News ID 1918525

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