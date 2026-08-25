Galibaf: Amerikalılar, blöflerine kimsenin inanmadığını biliyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı paylaşımda, Amerikalıların boş tehditlerine tepki göstererek, “Amerikalılar, kimsenin onların büyük blöflerine inanmadığını biliyor.” dedi.

Galibaf, “ABD ekonomik açıdan, diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla kısıtlayabilecek durumda değil.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, “İran’ın ticari ortakları hem medyada hem de bize gönderdikleri mesajlarda bu açıklamaları hiç dikkate almadıklarını bildirdiler.” diye kaydetti.