  1. İran
25 Ağu 2026 08:39

Galibaf: Amerikalılar, blöflerine kimsenin inanmadığını biliyor

Galibaf: Amerikalılar, blöflerine kimsenin inanmadığını biliyor

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD’nin tehditlerine tepki göstererek, Amerikalıların blöflerinin kimse tarafından ciddiye alınmadığını bildiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı paylaşımda, Amerikalıların boş tehditlerine tepki göstererek, “Amerikalılar, kimsenin onların büyük blöflerine inanmadığını biliyor.” dedi.

Galibaf, “ABD ekonomik açıdan, diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla kısıtlayabilecek durumda değil.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, “İran’ın ticari ortakları hem medyada hem de bize gönderdikleri mesajlarda bu açıklamaları hiç dikkate almadıklarını bildirdiler.” diye kaydetti.

News ID 1938116

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