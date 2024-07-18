Türkiye'de dini değerlere saldıran kişi gözaltında

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığını açıkladı:

"Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alındı."

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatıldı.