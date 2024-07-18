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18 Tem 2024 14:01

Türkiye'de dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Türkiye'de dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere saldıran, Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığını açıkladı:

"Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alındı."

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatıldı.

News ID 1918616

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