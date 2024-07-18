Pezeşkiyan Tahran esnafı ile bir araya geldi

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkitan, muharrem ayının 12. günü dolayısıyla Tahran'daki esnafın düzenlediği matem törenine katıldı.

Törenin ardından işadamları ve Tahran çarşısı temsilcilerinin endişelerini dinleyen Pezeşkiyan, esnafın karşılaştığı sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Pezeşkiyan, "Ben buraya size hizmet etmeye geldim. Bu hareket devam edecek. Ülkemiz mutlaka üretici tarafından yönetiliyor ve bizim görevimiz sizlere işinizi hakkıyla yapabilmeniz için bir platform sağlamaktır" dedi.

Mesut Pezeşkiyan, şöyle devam etti: "Ülkenin yönetimi piyasanın ve üretimin gelişmesine bağlıdır ve biz piyasanın sorununu ülkenin sorunu olarak görüyoruz ve bu sorunları çözmeye çalışacağız. İşinizi doğru yaparsanız, piyasa zengin olursa, alım-satım ve üretim kurulursa ülke iyi yönetilir ama burada sorun varsa, ülkede de sorun olur."

Pezeşkiyan, "Sonuç olarak işlerinizi daha rahat yapabilmeniz için süreç ve çalışmalarınızı kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa Allah'ın izniyle yapacağız. 14. hükümet, üretimin geliştirilmesi için işlerin kolaylaştırılması konusunu gündeme getirmeyi görev sayıyor. Hükümetimiz esnafın önündeki tüm sorunları kendi yardımlarıyla çözmeye çalışacak." diye konuştu.