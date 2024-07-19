Avrupa Birliği İran ile ilişkileri gözden geçirecek

Arapça yayınlanan ''Alhadath'' televizyon kanalına konuşan Avrupalı ​​bir diplomat, AB dışişleri bakanlarının yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından Pazartesi günü düzenlenecek toplantıda İran ile ilişkileri ele alacağını duyurdu.

Bu diplomat, Tahran'ın İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) geri dönmesinin yaptırımların kaldırılmasının ön şartı olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupalı ​​diplomat, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının izlenmesi konusunun da toplantıda masaya yatırılacağını belirtti.

İran'da Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.