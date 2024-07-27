ABD ve İngiltere'den Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı

Yemen'in Al Masira TV kanalına göre, ABD ile İngiltere, Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde saldırıda havalimanında hasar oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi verilmezken ABD ile İngiltere'den de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen, daha önce de ABD ile İngiltere'nin Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Gazze savaşının başlangıcından bu yana Yemen Ensarullah Hareketi, kuşatma altındaki Filistin halkına destek vermek amacıyla Siyonist rejime bağlı gemilerin yanı sıra işgal altındaki topraklardaki hedeflere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirmektedir.