Yemen: Tel Aviv'i Yafa İHA'sı ile vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist İsrail’in sözde başkenti Tel Aviv’e hava harekatı düzenledi.

Başarılı operasyona ilişkin bilgi veren Seri, operasyonun “Yafa” adlı yeni bir insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Seri, ''Filistin halkına ve savaşçılarına yapılan zulmün zaferi ve Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik katliamlarına misilleme olarak: Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı İHA gücü, Yüce Allah'ın yardımıyla, işgal altındaki Yafa bölgesinde, şu anda 'İsrail' olarak adlandırılan Tel Aviv'deki önemli hedeflerden birini hedef alan özel bir askeri operasyon gerçekleştirdi.'' dedi.

Yahya Seri, ''Operasyon, düşmanın önleme sistemlerini atlatabilen ve radarlar tarafından tespit edilemeyen 'Yafa' adlı yeni bir İHA ile gerçekleştirildi. Harekât hedeflerine başarıyla ulaşmıştır.'' ifadesini kullandı.

Askeri sözcü, ''Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Yafa bölgesini güvensiz bir bölge ilan ederek silahlarımızın menzilinde öncelikli hedef olacak ve Siyonist düşmanın iç cephesini hedef almaya ve derinliklerine ulaşmaya odaklanacaktır.'' açıklamasını yaptı.

Yahya Seri, sözlerine şöyle devam etti: ''Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin'de hassas askeri ve güvenlik hedefleri de dahil olmak üzere bir hedef bankasına sahip olduklarını ve düşmanın Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik katliamlarına ve günlük suçlarına yanıt olarak Yüce Allah'ın yardımıyla bu hedefleri vurmaya devam edeceklerini teyit etmektedir.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları, Gazze'deki tüm halkımızı ve Arap ve İslam ulusumuzun ülkelerini savunan kahraman savaşçıları desteklemeye devam etmektedir ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırganlık ve kuşatma durdurulmadıkça operasyonları durmayacaktır.''