Rus yetkiliden ABD'nin İran iddiasına yanıt

Colorado'daki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer silah için yeterli miktarda silah sınıfı malzemeyi hızla üretme kabiliyetinin artık muhtemelen bir ya da iki hafta uzakta olduğunu iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın İran iddiasına Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov'dan tepki geldi.

Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Bu tür iddialar son 20 yıl içinde defaatle kullanıldı ve önümüzdeki yıllarda da propaganda amaçlı kullanılacaktır.'' dedi.

İran nükleer silah peşinde değil

Daha önce Arapça "Al Majlah" internet sitesinde Muhammed Al-Sava imzasıyla yayınlanan yazıda, "Amerikan istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre İran nükleer silah peşinde değil, ancak nükleer faaliyetleri artmıştır." ifadesine yer verilmişti.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.