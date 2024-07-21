Ayetullah Hamanei: Yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır

Ayetullah Hamanei bu toplantıda yaptığı konuşmada, İslam Şura Meclisi ve üyelerinin görevlerine değinerek,"Meclis sadece soru sorma kurumu değil, aynı zamanda cevap verme kurumudur. Size kesin tavsiyem, parlamentonun yeni hükümetle yapıcı etkileşim içinde olmasıdır. Çünkü Cumhurbaşkanının ve yeni hükümetin başarısı hepimizin başarısıdır" dedi.

Devrim Lideri sözlerinin devamında "Önemli konularda ülke birlik içinde olmalıdır. Düşmanın hayal kırıklığına uğraması için gereken yerlerde ve konularda hükümetin, parlamentonun ve çeşitli yetkililerin birlik içinde olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meclis halkın gerginlik kaynağı olmamalıdır diyen Ayetullah Hamanei "Bazen milletvekilleri cuma hutbelerinde konuşmalar yapıyor; nerede konuşuyorsanız koşun fakat konuşmalarınız halkı umutlandıran ve sizin birlik ve beraberlik taraftarı olduğunuzu gösteren konuşmalar yapın" şeklinde konuştu.