İran’daki Bamou Milli Parkı'nda İran Çitası görüldü

Fars eyaleti’nin Çevre Koruma Genel Halk Müdürü Gülaferin Zare, Bamou Milli Parkı'nda İran Çitası’nın korumacılar tarafından görüntülendiğini söyledi.

Zare ayrıca, Doğa Bamou Koruma Alanı, İran’daki koruma altındaki üçüncü milli park ve aynı zamanda Fars eyaletindeki dört doğal alanlardan biri olduğunu belirtti.

İran ve ya eskiden Asya Çitası olarak tanınan Çita türünün soyu ciddi tükenme altında ve bu türün sadece yaklaşık 70-100 tanesinin İran’ın merkez ve kuzeydoğusundaki yarı çöllük bölgelerde yaşamlarını sürdürdükleri tahim edilmektedir.

İran Çitası’nın soyunun korunması için uluslararası çeşitli projeler yürütülmektedir.