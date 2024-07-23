Filistinli gruplar Çin'in arabuluculuğunda anlaşmaya vardı

Filistinlilerin 17 yıllık iç bölünmesini sonlandırma hedefiyle Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Hamas ve El Fetih temsilcilerinin, ulusal uzlaşı görüşmelerinde anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Filistinli El Fetih ve Hamas hareketlerinin liderleri bugün bölünmüşlüğü sona erdirmek ve Filistin birliğini sağlamak amacıyla bir “Pekin Deklarasyonu” imzaladı.

Çin medyası, hareketin liderlerinin iki gün süren görüşmelerin ardından bugün Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de katılımıyla medya temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Şarku’l Avsat’ın Reuters'ten aktardığına göre Çin medya kaynakları toplantıya toplam 14 Filistinli grubun katıldığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı, El Fetih başkan yardımcısı Mahmud El Alul ve Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un huzurunda bir “uzlaşma hükümeti” kurmak üzere anlaştıklarını söyledi.

Wang Yi, Pekin Deklarasyonu'nun imzalanması sırasında yaptığı açıklamada, “En önemli nokta, savaş sonrasında Gazze'yi yönetmek üzere geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulması konusunda varılan anlaşmadır” dedi.