İran'dan 'Filistin konulu Pekin Bildirisi' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Filistinli siyasi grupların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında açıklama yaptı.

Pekin toplantısını ulusal birlik ve uzlaşı yolunda atılan ''değerli bir adım'' olarak nitelendiren Kenani, ''İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi, Filistin davasını, Filistinli grupların apartheid rejimi İsrail'in işgaline karşı koyma konusundaki fikir birliğini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınması yönünde kolektif olarak hareket etmesini, tüm Filistin topraklarının özgürlüğe kavuşmasını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemektedir.'' dedi.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin’de başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, 23 Temmuz'da aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Bildirisi''ni imzalamıştı.