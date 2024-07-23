Türkiye'den Filistinli grupların birliğine destek

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.'' denildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çin medyası, Hamas ve aralarında El Fetih ve İslami Cihad'ın da bulunduğu Filistinli grupların 'ulusal birlik' için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.