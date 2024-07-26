Erdoğan: Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler!

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist Başkan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösteerek, ''ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.'' dedi.

İstanbul'da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu, soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde ABD'nin kongresinde gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanları katledenleri düşünün Temsciler Meclisi alkışlıyor. Onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları...''

'Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler!'

Siyonist Başkan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösteren Erdoğan, ''Hepsi bir tarafta orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü, mazlumun hakkının yok sayıldığı cinnet haline şahitlik ediyoruz.'' diye konuştu.