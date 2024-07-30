Yeni hükümete destek olmak için elimizden geleni yapacağız

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yerli ve yabancı konukların katılımıyla Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan için düzenlenen yemin töreninde konuşma yaptı.

Meclisi Başkanı Galibaf konuşmasının başında yeni hükümete destek olmak için meclisin elinden geleni yapacağını bildirdi.

Bölgesel ve küresel gelişmelere dikkat çeken Galibaf, "Bugün ABD'nin desteği ve Batılı güçlerin müdahaleleri Filistin meselesinin çözümünün önündeki en büyük engeldir" dedi.

Bölgede barış ve istikrarın yayılmasından yana olduklarını vurgulayan Galibaf, İran'ın direniş eksenini güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Gazze’deki gelişmelere atıfta bulunan Galibaf, “Gazze’de yaşananlar şeref ekseni ile cinayet ekseninin yüzleşmesidir. Herkes tarihin hangi tarafında olduğunu belirlemelidir. İran geçmişte olduğu gibi şeref ve insanlık ekseninin yanında yer alacaktır” ifadesini kullandı.