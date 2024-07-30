Beyrut'ta şiddetli patlama

Saldırı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Saldırı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.
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