  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Tem 2024 20:51

Beyrut'ta şiddetli patlama

Beyrut'ta şiddetli patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Saldırı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

News ID 1918927

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler