Brezilya'dan Heniyye suikastına tepki

Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik düzenlenen suikastı kınadı.
Brezilya bu suikastı İran topraklarının egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik düzenlenen suikasta tepki gösterdi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik düzenlenen suikastı kınadı.
Brezilya bu suikastı İran topraklarının egemenliğinin açık ihlali olarak nitelendirdi.
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