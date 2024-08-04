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4 Ağu 2024 10:58

Ürdün Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Ürdün Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelecek.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gelecek.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında daha önce telefon görüşmesi yapılmıştı

News ID 1919075

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