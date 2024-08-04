Ürdün Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gelecek.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında daha önce telefon görüşmesi yapılmıştı
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelecek.
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a gelecek.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında daha önce telefon görüşmesi yapılmıştı
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