  1. İran
4 Ağu 2024 18:57

İran, Somali'deki terör saldırısını kınadı

İran, Somali'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü Eş-Şebab tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

News ID 1919089

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