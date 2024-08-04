İran, Somali'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.