Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

İran ve 14. Hükümetin dış politikasının bölgede ve dünyada barış, huzur ve istikrarın genişletilmesi ve güçlendirilmesi olduğunu belirten Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Gazze'deki mazlum Filistinlilere yönelik saldırganlığını ve suçlarını durdurmak için İslam ülkelerinin birliğine vurgu yaptı.

Şehit Heniyye suikastına değinen Pezeşkiyan, bunu tüm uluslararası yasalara aykırı bir eylem ve Siyonistlerin büyük bir hatası olarak değerlendirdi.

İran’ın tüm İslam ülkelerinden ve dünyadaki özgür insanlardan bu tür suçları şiddetle kınamalarını beklediğini belirten Pezeşkiyan, Siyonistlerin bu küstahlığının cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Diplomatik heyetlerin İran ile Ürdün arasındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik görüşmelerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını, böylece iki İslam ülkesinin birbirlerinin kapasitelerinden faydalanmasının yanı sıra bölge halklarının da bu dostluktan istifade etmesi umudunu dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise, ile ilişkileri genişletmeye ve derinleştirmeye ve bölgede daha fazla istikrar, güvenlik ve barışın yaratılması için ortak çaba göstermeye çalıştığını belirterek, “Ürdün, Siyonist rejimin Gazze'deki acımasız saldırganlığını en başından itibaren kınadı” dedi.

Ülkesinin şehit Heniyye suikastını kınadığına atıfta bulunan Ayman Safadi, bu eylemi Netanyahu'nun bölgedeki çatışmaların kapsamını genişletme girişimi olarak değerlendirdi.

Ayman Safadi Ürdün’ün İran ile ilişkileri güçlendirmekten yana olduğunu belirterek, bu gezi sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmenin yollarını inceleyeceğini açıkladı.