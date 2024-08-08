İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye Aksa'ya giriş yasağı

Şeyh Sabri’nin avukatı Halit Zabarka, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Şeyh Sabri hakkında 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldığını söyledi.

Zabarka, Şeyh Sabri'nin hukuka aykırı hareket etmediğine dikkati çekerek, İsrail güçlerinin yükselen aşırı sağın talebi üzerine bu kararı aldığını vurguladı.

Böyle bir kararın alınmasına ilişkin hiçbir kanuni gerekçenin olmadığını ve bunun fanatik Yahudilerin teşvikiyle alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Zabarka, bu kararın ibadet özgürlüğüne, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve Haşimi Vesayeti'ne aykırı olduğunu ifade etti.