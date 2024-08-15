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15 Ağu 2024 11:17

İran, ABD'nin Siyonist rejime desteğini eleştirdi

İran, ABD'nin Siyonist rejime desteğini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, "Siyonistlerin soykırımını ve suçlarını desteklemek, ABD için yalnızca kalıcı ve silinmez bir skandal değil, aynı zamanda hukuki takibi mümkün olan uluslararası bir sorumluluktur" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır kenani sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına desteğini eleştirdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejimin saldırılarında on ay içinde Gazze Şeridi'nde 40 bin insan ve yaklaşık 15 bini çocuk masum Filistin vatandaşı öldürüldü, 100 binden fazla insan yaralandı ve binlerce Filistinli enkazı altında kalmıştır. Bütün bunlara rağmen ABD yetkilileri Filistinlileri ve direniş gruplarını küstahça "terörist" olarak adlandırıyor ve İsrail'i "teröristlere" karşı korumaya kararlı olduğunu söylüyor!

ABD yönetimi bu saçma ve yanlış mantıkla Filistin soykırımını mali, askeri ve siyasi açıdan desteklemektedir.

İsrail rejimi, Batı'nın özellikle de ABD’nin tam desteğiyle, Filistin halkının temel, doğal ve insan haklarını ağır ve sistematik biçimde ihlal eden ve "insanlığa karşı suçlar" işleyen "ırkçı bir terör rejimidir. Siyonistlerin soykırımını ve suçlarını desteklemek, ABD hükümeti için yalnızca kalıcı ve silinmez bir skandal değil, aynı zamanda hukuki takibi mümkün olan uluslararası bir sorumluluktur."

News ID 1919349

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