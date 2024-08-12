ABD Başkanı Joe Biden, neden adaylıktan çekildiğini ilk kez anlattı

T24'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin "Amerika'nın güvenliği için gerçek bir tehdit olacağını" söyledi ve Demokrat Parti başkan adaylığından çekilmesinin "ülkesine karşı görevi olduğunu" belirtti.

Pazar günü Temmuz'daki adaylıktan çekilme kararından bu yana ilk söyleşisini CBS News'e veren Biden, kararını gerekçelendirdi. Biden, üst düzey Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin desteğini kaybetmesinin kararında önemli rol oynadığını vurguladı.

Biden, oluşan şartların kendisini yarıştan çekilmeye ittiğini söyledi. Biden'dan sonra Demokratların adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın aksine anketlerde birçok kritik eyalette Trump'ın önüne geçmeyi başardı.

Biden, "Başkan olmak çok büyük bir onur olsa da bence yapabileceğim en iyi önemli şeyi yapma sorumluluğum var. Trump'ı yenmek zorundayız" dedi.

Adaylıktan çekilme kararını almanın kolay olmadığını ve Delaware'de bu konuyu ailesiyle uzun uzadıya konuştuğunu belirten Biden, bu konuşmalar sırasında hala kasım seçimlerini kazanabileceğine inandığını söyledi. Biden, Delaware'deki görüşmelerden sonra "olayların çok hızlı ilerlediğini" ifade etti. Bu süreçte Biden, adaylıktan çekilmesi için üst düzey Demokratlardan baskı gördü.

Biden, sağlığı hakkındaki tartışmaları alevlendiren canlı yayın tartışması ile ilgili olarak, "Hasta olduğum için çok kötü bir gün geçirdim. Ancak ciddi bir sorunum yok" diye konuştu.

Biden, "Anketler yarışın at başı gittiğini gösteriyordu. Son dakikaya kadar böyle gidecekti. Ancak Demokrat dostlarım yarışta onlara zarar vereceğimi düşündü ve (sağlığımın) bir tartışma konusu olacağını düşündü.

ABD lideri, "Ben de bunun dikkati dağıtacağını düşündüm. İlk aday olduğumda kendimi bir geçiş dönemi başkanı olarak görüyordum. Kaç yaşında olduğumu ben bile söyleyemiyorum. Ağzımdan çıkması zor oluyor. Her şey çok hızlı oldu. Benim için hala önemli olan şey demokrasinin korunması" diye devam etti.