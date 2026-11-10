İran’ın Viyana’daki temsilciliği, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin açıklamalarındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

Temsilcilik, Grossi’nin Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde görevli bir personelin öldürülmesini kınadığı açıklamaya atıfta bulunarak, “'Şiddetle kınıyoruz' ifadesinin Grossi tarafından kullanılması takdire şayan. Ancak bu ifade neden her durumda tutarlı biçimde kullanılmıyor?” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’ın barışçıl ve koruma altındaki nükleer tesislerini hedef aldığı saldırılar ile İranlı nükleer bilim insanlarının öldürülmesi karşısında Grossi’nin benzer bir kınama açıklaması yapmadığı belirtildi. Temsilcilik, söz konusu saldırıların UAEA tarihinde emsalsiz olduğunu savundu.

İran temsilciliği, bu olaylarda UAEA Başkanı'nın kınama açıklaması yapmayı kendi “yetki alanı” ve “görevi” dışında gördüğünü belirtti.

Açıklamanın devamında, “Seçici öfke ve protesto, nükleer emniyetin ve güvencelerin temel unsurlarından biri değildir; aksine özgeçmiş oluşturmanın ve kariyerde yükselmenin araçlarından biridir” ifadelerine yer verildi.

Temsilcilik, kurumsal sorumluluğun tercihe bağlı olmadığını vurgulayarak profesyonelliğin tutarlı ve istikrarlı bir yaklaşım gerektirdiğini kaydetti.