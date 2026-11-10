El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından fırlatılan füzeler Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef aldı. Saldırının ardından kentte patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Suudi savaş uçakları, Sana’nın kuzey ve güney kesimlerine hava saldırıları düzenledi.

Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü, Riyad’da uyarı sirenlerinin devreye girdiğini belirterek, hava savunma sistemlerinin Yemen’den fırlatılan balistik ve seyir füzelerini engellemek üzere müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Suudi savaş uçaklarının Sana’nın kuzeyine yönelik saldırılarında bir yakıt istasyonu hedef alındı. Haberde ayrıca Sana’nın güneyindeki El-Settin ilçesinde bulunan Petrol Şirketi binasının da saldırıya uğradığı belirtildi.

Söz konusu saldırılar, Suudi öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik hava operasyonlarını sürdürdüğü ve yakıt tesisleri ile petrol altyapısı başta olmak üzere ülkenin kritik altyapısının zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.