Mehr Haber Ajansı’nın El-Ahbar gazetesine dayandırdığı habere göre Şeybani, Ürdünlü mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed Colani) yönetiminin Yemen’e asker göndermeyeceğini ve bu yönde yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan herhangi bir girişimin bulunmadığını söyledi.

Suudi Arabistan ile imzalanan askeri anlaşmanın, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasını hedeflediğini belirten Şeybani, anlaşmanın Yemen’de Suriye askerlerinin konuşlandırılmasını kapsamadığını ifade etti. Şeybani, Suriye askerlerinin ülke dışında konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir planın kamuoyuna açık şekilde duyurulacağını kaydetti.

Şeybani ayrıca, Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen hükümetine destek verdiklerini ve ülkede istikrarın sağlanmasını umduklarını belirterek, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi Arabistan’a yönelik operasyonlarını kınadı.

Öte yandan Fransa Haber Ajansı (AFP), kısa süre önce Yemenli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye’nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında Yemen’e yönelik saldırılara katılmak üzere 3 bin terörist göndereceğini bildirmişti.

Söz konusu anlaşmanın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın (Ebu Muhammed Colani) Suudi Arabistan ziyareti sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede imzalandığı öne sürülmüştü. Kaynaklar, anlaşmanın birkaç aşamada 10 binden fazla teröristin Yemen’e konuşlandırılmasını öngördüğünü belirtmişti.a