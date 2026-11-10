RT’nin haberine göre, Reuters ve Ipsos tarafından yapılan anketin sonuçları, Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki yenilgisinin ardından Donald Trump’a verilen halk desteğinin kaydedilen en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 32’si Trump’ın başkanlık performansını onaylıyor. Trump’ın kamuoyu desteği, daha önce ekim ayının ortasında yüzde 31 ile en düşük seviyeye gerilemişti.

Öte yandan katılımcıların yalnızca yüzde 21’i, Trump yönetiminin İran’a karşı yürütülen savaşın ardından artan hayat pahalılığıyla mücadele performansını olumlu değerlendiriyor.

Daha önce yayımlanan bir başka ankette de Amerikalı seçmenlerin yüzde 34’ü, İran’la savaşın ara seçimlerde oy kullanma kararlarında çok önemli bir etken olduğunu belirtmişti.